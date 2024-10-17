İsrail'den Gazze'ye ev saldırısı! 5 Filistinli öldü

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının El-Hulu ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda evin tamamen yıkıldığı ve sivil savunma ekiplerinin enkazdan 5 kişinin cenazesini ve çok sayıda yaralıyı çıkardığı bildirildi.

Görgü tanıkları, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını, sivil savunma ekiplerinin enkazda kayıp olanları aramaya devam ettiğini aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinli hayatını kaybetti, 99 bin 153 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının da tahrip edildiği bildirildi.