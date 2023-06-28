İsrail'den İran'a finansal darbe

İsrail, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızlarını finanse etmek için kullanıldığı söylenen kripto para birimini ele geçirdi.

İsrail'den İran'a finansal darbe

Editör: Ersoy Özdem

İsrail hükümeti yaptığı açıklamada, İran ordusunun güçlü bir kolu ve Lübnan'daki İran destekli Hizbullah militan grubu için iddia edilen finansman planlarında para gönderen veya alan hesaplardan milyonlarca dolarlık kripto para ele geçirdiğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, kripto para cüzdanlarına el konulması ve fonların İsrail hükümetine devredilmesi için emir verdiğini söyledi.

Kapsamlı operasyon, İsrail'in Hizbullah militan grubunu ve İran paramiliter Devrim Muhafızları'nın elit Kudüs Gücü'nü hedef alan ilk operasyonu olarak tanımlandı. Her ikisinin de Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bazı hükümetler tarafından terör örgütleri olarak tanımlandığı ve geleneksel küresel finansal sistemden dışlandığı belirtildi.

İsrail daha önce terörle mücadele finansmanı soruşturmalarının bir parçası olarak Gazze'nin Hamas yöneticilerinin paramiliter koluna ait kripto para birimlerine el koymuştu.

Gallant, "Bu, bu büyüklükteki ilk olay" dedi ve operasyonun bu hafta başlarında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Gallant, Hizbullah ve Kudüs Gücü'nün militan faaliyetlerini finanse etmek için sanal para birimine güvendiğini iddia ederken İsrail yetkilileri sözde blockchain işlemlerine karışanları tespit edebilecek araçlar ve teknikler geliştirdiğinden, İsrail'in yasadışı fonlara el koymasının "terörü finanse edenlere" bir uyarı işlevi görmesi gerektiğini söyledi.

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