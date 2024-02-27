İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Hassan Hüseyin Selami, saldırı sonucu öldürüldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah bünyesindeki Nasır Birliği’nden ve İsrail'e tanksavar füzeleri fırlatılmasından Selami'nin sorumlu olduğu belirtildi.

Güvenlik kaynaklar tarafından Selami'nin Hizbullah'ın askeri kanadında tugay komutanı, yani tuğgeneral rütbesinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah da Selami'nin öldürüldüğünü doğruladı.

8 Ekim tarihinden bu yana İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 218'e yükselmiş oldu.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEN İSRAİL'E 60'A YAKIN FÜZE ATILDI

Hizbullah'tan yapılan bir diğer yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşılık işgal altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan bir askeri üsse 60'a yakın katyuşa füzesi fırlatıldığı duyuruldu.

İsrail merkezli Kanal 14 televizyonunun aktardığına göre bir İsrailli, Golan Tepeleri’ndeki Shtula yerleşim birimine isabet eden füze sonucu hafif yaralandı.

İSRAİL’DEN KARŞI SALDIRI

İsrail ordusu ise Golan Tepeleri’ne füzelerin atıldığı Kevkeba bölgesinin, ayrıca Ayta eş-Şab bölgesindeki Hizbullah'a ait askeri noktaların vurulduğunu açıkladı.