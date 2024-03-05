İsrail'den Mescid-i Aksa kararı

Kudüs'te her cuma Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Müslümanlara yönelik artan baskılarla birlikte, Ramazan ayında şiddetin tırmanmasından endişe ediliyordu. İsrail hükümeti, Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerine yönelik izinler ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

İsrail, İnanç ve İbadet Özgürlüğünü Vurguladı

İsrail hükümeti tarafından yapılan açıklamada, tüm mekanlarda tüm inançlar için ibadet özgürlüğünün savunulduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada, "Ramazan Müslümanlar için kutsaldır; her yıl olduğu gibi bu yıl da kutsallığı korunacaktır" ifadelerine yer verildi.

Belirli Şartlarla Mescid-i Aksa'ya Giriş İzinleri

Açıklamada, Ramazan Ayı'nın ilk haftasında Mescid-i Aksa'ya geçmiş Ramazan aylarında olduğu gibi belirli sayıda Müslüman'ın girmesine izin verileceği bildirildi. Güvenlik ve emniyet açısından haftalık bir değerlendirme yapılacağı ve giriş izninin devam edip etmeyeceğine buna göre karar verileceği belirtildi.