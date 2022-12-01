1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İsrail'den Netflix'e film tepkisi

İsrail yönetimi, küresel internet televizyon ağı Netflix'in, 1948'de İsrail askerlerinin, Filistinli bir aileyi öldürmesini anlatan Ürdün yapımı "Farha" isimli filmi yayınlamasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 21:39
Takip Et

İsrail'den Netflix'e film tepkisi

İsrail'den Netflix'e film tepkisi
+
Aa
-

Maliye Bakanı Avigdor Lieberman Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Netflix'in, İsrail askerlerine karşı nefreti teşvik etmeyi ve asılsız bahaneler üretmeyi amaçlayan bir filmi yayınlaması çılgınlıktır" ifadesini kullandı.

Liberman ayrıca filmin Yafa'daki Saraya Tiyatrosu'nda da gösterilmesi kararıyla ilgili, "İsrail, uluslararası ve İsrailli sanat çalışmalarının sergileneceği yerdir ama şüphesiz ki vatandaşların güvenliği için gece gündüz çalışan İsrail askerleri ile güvenlik güçlerinin itibarının zedeleneceği yer değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Ürdünlü yönetmen Darin Sallam'ın imzasını taşıyan Farha (mutluluk) filmi, İsrail askerlerinin, 1948'de köyüne düzenlediği baskına ve sivilleri katletmesine tanık olan 14 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
1
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
2
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
3
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
5
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
6
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Sağlık alanında devrim yaratacak beyin çipinde son aşamaya gelindi
﻿Sağlık alanında devrim yaratacak beyin çipinde son aşamaya gelindi
﻿Sağlık alanında devrim yaratacak beyin çipinde son aşamaya gelindi
﻿Biden ve Macron Beyaz Saray’da bir araya geldi   
﻿Biden ve Macron Beyaz Saray’da bir araya geldi   
﻿Biden ve Macron Beyaz Saray’da bir araya geldi   
﻿ABD'nin Madrid Büyükelçiliği'ne 'bombalı mektup' gönderildi
﻿ABD'nin Madrid Büyükelçiliği'ne 'bombalı mektup' gönderildi
﻿ABD'nin Madrid Büyükelçiliği'ne 'bombalı mektup' gönderildi
﻿Kartal'da servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Ölü ve yaralılar var. İşte o anlar
﻿Kartal'da servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Ölü ve yaralılar var. İşte o anlar
﻿Kartal'da servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Ölü ve yaralılar var. İşte o anlar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.