İsrail'den Ofer Hapishanesi'ne baskın

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Ofer Hapishanesi'ne baskın düzenledi.

BASKIN, FİLİSTİNLİ MAHKUMLARI HEDEF ALDI

Ofer Hapishanesi, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinli mahkumların bulunduğu bir tesis olarak biliniyor. Hamas’a bağlı Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, baskınla ilgili yaptığı açıklamada, "Mahkumlar dövüldü ve üzerlerine gaz sıkıldı" ifadelerini kullandı. Baskında ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz açıklanmadı.

İSRAİL BASININDA İSYAN İDDİASI

İsrail basınında yer alan haberlerde ise hapishanede isyan çıktığı ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği öne sürüldü.