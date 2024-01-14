İsrail'den Refah'ta 4 saatlik ateşkes

Kaynak: İHA
İsrail'den Refah'ta 4 saatlik ateşkes
İsrail, malzeme sevkiyatı nedeniyle Refah'ta 4 saatlik ateşkes uygulanacağını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirilen saldırılara malzeme sevkiyatı nedeniyle 4 saatlik bir ara verildiğini duyurdu. Bu ara, yerel saatle 10.00 ile 14.00 arasında geçerli olacak.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 100’üncü gününe girdi. Bu süre zarfında, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 23 bin 843 Filistinli hayatını kaybetti ve 60 bin 317 Filistinli yaralandı. Bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Hastaneler, ibadethaneler, sivil yerleşim yerleri ve tarihi eserler enkaza döndü. İsrail güçleri, dünyanın dört bir yanından yükselen tepkilere rağmen saldırılarına devam ediyor.

Bölgedeki tıbbi malzeme, yakıt, yiyecek ve su ihtiyacı tehlikeli seviyelere ulaştı. Bu durum, bölgedeki insanların yaşam koşullarının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. İsrail ordusu, yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta saldırılara 4 saatlik bir ara verildiğini duyurdu. Bu ara, malzeme sevkiyatı nedeniyle verildi.

Son Haberler
Fenerbahçe deplasmanda son anda kazandı. Üst üste 5. galibiyet Spor
Fenerbahçe deplasmanda son anda kazandı. Üst üste 5. galibiyet
Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında nereli? Keşfet
Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında nereli?
Askerler Suriye sınırında cansız beden buldu Gündem
Askerler Suriye sınırında cansız beden buldu
Yılan burçağı hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Yılan burçağı hangi hastalıklara iyi gelir
Kokpitin camı kırıldı uçak piste geri döndü Dünya
Kokpitin camı kırıldı uçak piste geri döndü
Trabzonspor'un Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Bakasetas kadro dışı! Spor
Trabzonspor'un Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Bakasetas kadro dışı!
İBB'ye film gibi kumpas. Set kurup çekim yapmışlar Gündem
İBB'ye film gibi kumpas. Set kurup çekim yapmışlar