İsrail'den Refah'ta 4 saatlik ateşkes

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirilen saldırılara malzeme sevkiyatı nedeniyle 4 saatlik bir ara verildiğini duyurdu. Bu ara, yerel saatle 10.00 ile 14.00 arasında geçerli olacak.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 100’üncü gününe girdi. Bu süre zarfında, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 23 bin 843 Filistinli hayatını kaybetti ve 60 bin 317 Filistinli yaralandı. Bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Hastaneler, ibadethaneler, sivil yerleşim yerleri ve tarihi eserler enkaza döndü. İsrail güçleri, dünyanın dört bir yanından yükselen tepkilere rağmen saldırılarına devam ediyor.

Bölgedeki tıbbi malzeme, yakıt, yiyecek ve su ihtiyacı tehlikeli seviyelere ulaştı. Bu durum, bölgedeki insanların yaşam koşullarının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. İsrail ordusu, yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta saldırılara 4 saatlik bir ara verildiğini duyurdu. Bu ara, malzeme sevkiyatı nedeniyle verildi.