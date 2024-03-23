İsrail’den Şifa Hastanesi’ne baskın: 170 Filistinli öldürüldü

Kaynak: AA
İsrail’den Şifa Hastanesi’ne baskın: 170 Filistinli öldürüldü
İsrail’in Şifa Hastanesi’ne düzenlediği baskında 170’ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki "operasyonlarının" devam ettiği aktarıldı.

Hastane ve çevresine 18 Mart'tan bu yana devam eden baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 800'ün üzerinde kişinin "sorgulandığı" belirtildi.

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İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde ve güneyindeki Han Yunus kentinin El-Karara bölgesinde de saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, baskın yaptığı Şifa Hastanesi yerleşkesindeki binaları bombalayarak içindeki sağlık personeli ve hastaların üzerine yıkmakla tehdit ettiğini duyurdu.

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Şifa Hastanesindeki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Şifa Hastanesi yerleşkesi içinden, işgalci İsrail ordusunun hastane binalarındaki sağlık personelini ve yerinden edilmiş Filistinlileri, hastane binalarını bombalayıp üzerlerine yıkmakla, işkence, sorgulama ve öldürmekle tehdit ettiğine dair ifadeler elimize ulaştı." denildi.

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Dünya ülkelerine İsrail ordusunun işlediği suçları kınama çağrısı yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun tüm vahşeti ve intikam duygusuyla işlemeye devam ettiği bu organize suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

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Şifa Hastanesindeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş Filistinlilere karşı işlenen suçlardan ABD yönetimi ile uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu açıklamada, "Tüm dünya ülkelerine İsrail işgalinin bütün vahşetiyle işlediği suçunu kınama çağrısı yapıyoruz. Onlara, sessizliklerini bozup bu savaşın ve çeşitli şekillerde devam eden katliamların durdurulması için pratik bir rol oynama çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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