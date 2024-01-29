İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

İran medyasının aktardığına göre, İsrail tarafından Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Sayyidah Zaynab mahallesindeki bir binaya hava saldırısı düzenlendi.

2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, bombalanan binanın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir danışma merkezi olduğu aktarılırken, ölenlerin kimliklerine dair henüz bir bilgi açıklanmadı.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise, hava saldırısının yerel saatle 13.00'da yapıldığını belirterek, birçok sivilin saldırıda hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

İsrail saldırısının İran'a ait hiçbir merkezin hedef alınmadığını belirten İran'ın Suriye Büyükelçisi Hüseyin Ekberi tarafından yaptığı açıklamada, “İsrail'in Şam'ın güney kırsalında gerçekleştirdiği saldırıda hiçbir İranlı zarar görmedi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir danışmanlık merkezi hedef alınmadı. İsrail'in boş ve kör saldırıları direnişin azmini etkilemeyecektir” diye konuştu.