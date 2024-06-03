İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Kaynak: AA
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail’in Suriye'nin Halep ilinde bulunan bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Suriye’de, bazı sosyal medya hesapları İsrail'e ait hava araçlarının, Halep’in kırsalında yer alan Hayyan beldesindeki bazı askeri bölgelere hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Hayyan'da, Beşşar Esed rejimi ordusu saflarında bulunan Hizbullah üyelerinin var olduğu biliniyor.

İsrail ve Suriye yönetimi tarafından saldırı iddiası hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken Suriye haber ajansı SANA’nın aktardığına göre 29 Mayıs günü, Tarsus iline bağlı Banyas ilçesinde İsrail güçleri bir binayı hedef almış, 1 çocuk yaşamını yitirmiş ve 10 sivil yaralanmıştı.

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