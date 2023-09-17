İsrail'den UNESCO'ya tepki

İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Eriha Antik Kenti'ni (Telle es-Sultan) Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmesine tepki gösterdi.

İsrail'den UNESCO'ya tepki

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, alınan kararın, Filistinlilerin UNESCO'yu kullanmasının ve örgütün siyasallaştırılmasının göstergesi olduğu savunuldu.

Açıklamada, İsrail'in, alınan tüm "kötü" kararların değiştirilmesi için çalışacağı kaydedildi.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Rula Muaya bugün, UNESCO'nun Eriha Antik Kenti'ni (Telle es-Sultan) Dünya Mirası Listesi'ne dahil ettiğini duyurmuştu.

İsrail, örgütün 2011'de Filistin'i üye devlet olarak kabul etmesine karşı çıkmış ve 2019'da UNESCO'nun önyargılı olduğunu iddia ederek örgütten çekilmişti.

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Kongo'da darbe girişimi iddiası. Hükümetten ilk açıklama Dünya
Kongo'da darbe girişimi iddiası. Hükümetten ilk açıklama
Son Dakika.. Kahramanmaraş'ta deprem Güncel
Son Dakika.. Kahramanmaraş'ta deprem
Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu Güncel
Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Şenol Güneş'ten TFF'ye rest: Kime sordunuz Spor
Şenol Güneş'ten TFF'ye rest: Kime sordunuz
Bakan Fidan İrlanda Dışişleri Bakanı Martin'le bir araya geldi Güncel
Bakan Fidan İrlanda Dışişleri Bakanı Martin'le bir araya geldi
Bjelica: Benim tansiyonum yüksek Spor
Bjelica: Benim tansiyonum yüksek