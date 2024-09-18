İsrail’e casusluk yapanların yargılandığı davada karar çıktı

Kaynak: İHA
İsrail’e casusluk yapanların yargılandığı davada karar çıktı

İsrail’e casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan 57 kişi için karar çıktı. Mahkeme 37 sanık için hapis cezası verirken 19 sanık beraat etti.

İsrail istihbaratı için casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan 57 sanık için karar verildi. Mahkeme,i 2 sanık için 8’er yıl 4’er ay hapis cezası verdi. 35 sanık ise 6’şar yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırdı.

Türkiye’de yaşayan Filistinli aktivistler ile İsrail’in Filistin politikasına muhalif kişilere yönelik eylem hazırlığında oldukları ve İsrail istihbarat servisine casusluk yaptıkları iddia edilen sanıkların yargılandığı dava, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce karara bağlandı. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ahmet Koray Özgürün ve Alperen Erkut’u ‘yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini’ suçundan 8’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

35 sanığı ise aynı suçtan 6’şar yıl 8’er ay hapis cezasına çarptıran heyet, bu sanıklar hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca, 19 sanığın ‘yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini’ suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

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