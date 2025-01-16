İsrail'e geçmeye çalışan 3 Türk'ten 5 gündür haber yok

Olayın ardından aileler, devlet büyüklerinden yardım talep etti.

ALACAK İÇİN İSRAİL'E GEÇMEK İSTEDİLER

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Sezer Özdemir, iş arkadaşlarıyla birlikte İsrail'deki alacaklarını almak için Lübnan'a geçmeye karar verdi. 9 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'ndan uçan 3 iş arkadaşı, 11 Ocak'ta Lübnan sınırından İsrail'e geçmeye çalıştı. Ancak, o günden sonra aileleriyle paylaşılan canlı konum bağlantıları kesildi.

EŞİ: “EŞİMİN CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİYİM”

Sezer Özdemir’in eşi Demet Özdemir, 5 gündür eşinden haber alamadığını belirtti. Eşinin, İsrail Dov Dağı'nda son olarak "Üstümüzde dronlar uçuşuyor, hakkımızda hayırlısı olsun" yazdığı bir mesaj gönderdiğini söyledi. Ardından kendisiyle iletişimin kesildiğini belirten Demet Özdemir, eşinin can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan yardım istedi.

“ÜSTÜMÜZDEN DRONLAR UÇUŞUYOR” MESAJI PAYLAŞILDI

Sezer Özdemir'in kardeşi Ayhan Özdemir de, kardeşinin Lübnan’dan İsrail sınırına geçmeye çalıştığını ve canlı konumunu paylaştıktan sonra bağlantılarının kesildiğini söyledi. Ayhan Özdemir, “5 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Lütfen kardeşimi ve yanındaki arkadaşlarını bulun” diye konuştu.

AİLELER YARDIM BEKLİYOR

Aileler, 3 işçinin bulunduğu durumla ilgili yetkililerden acil yardım talep ediyor. Sezer Özdemir'in eşi ve kardeşi, devlet büyüklerinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım bekliyor.