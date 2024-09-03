İsrail'e soğuk duş! İngiltere silah satışını sınırlıyor

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin İsrail'e sağlanan 350 silah ihracat lisansının yaklaşık 30'unu askıya alma kararına ilişkin bir değerlendirme yapıldı.

Açıklamaya göre, Bakan Yisrael Katz, İsrail'in karardan dolayı "hayal kırıklığına uğradığını", İngiltere'nin bu adımının "Hamas'a ve İran'daki destekçilerine çok sorunlu bir mesaj gönderdiğini" söyledi.

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İngiltere hükümetinin İsrail’e yönelik silah ihracat lisanslarına getirdiği kısıtlamalardan "büyük üzüntü" duyduğunu belirterek, kararın İsrail’in "7 farklı cephede savaştığı" döneme denk geldiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını duyurmuştu.

Bakan Lammy, İngiltere'nin silah ihracat lisanslarının "uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi veya bunun kolaylaştırılması için kullanılabileceğine dair açık risk" bulunduğunu belirleyen incelemenin sonrasında kararın alındığını söylemişti.

Lammy, 350 lisansın yaklaşık 30'unun askıya alınacağını vurgulayarak, "Bunun gibi bir çatışma karşısında İngiltere'nin ihracat lisanslarını gözden geçirmek bu hükümetin yasal görevidir. Bu genel bir yasak ya da silah ambargosu değil." sözlerin kullanmıştı.