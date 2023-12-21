İsrail'in 20 bin sivili katletmesi hakkındaki soruya Biden'dan vicdansız cevap

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'in 20 bin sivili katletmesi hakkındaki soruya Biden'dan vicdansız cevap
ABD Başkanı Joe Bıden’ın, bir gazetecinin kendisine Gazze’de 20 bin sivilin hayatını kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsunuz şeklindeki sorusuna verdiği vicdansız cevap gündem oldu.

7 Ekim tarihinden bu yana devam eden İsrail HAMAS savaşında her geçen gün sivillerin hayatını kaybetmesi hız kesmeden devam ederken, İsrail saldırıları sonucunda Gazze’de 20 bin sivil hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde rehinelerin takası için verilen kısa bir ara sonrasında tekrar başlayan savaşta ateşkes görüşmelerine iki tarafta kendi şartlarını sunsa da diğer taraf şartları kabul etmeyeceğini bildirmeye devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Joe Bıden, havaalanında gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtlarken bir gazetecinin kendisine Gazze’de yaşanan sivil katliamı için ne düşündüğünü sorması üzerine soğukkanlı ve vicdansız bir şekilde tek kelime ile cevap verdi.

Bıden 20 bin sivilin hayatını kaybetmesi hakkında “Trajik” cevabını verdi.

İSRAİL-HAMAS SAVAŞI

7 Ekim tarihinde HAMAS’ın başlattığı ‘Aksa Tufanı’ harekatı ile savaş resmen başlamış ve 75. gününde hız kesmeden devam ediyor.

İsrail kendisine karşı yapılan harekata ilk birkaç gün yanıt veremese de sonraki günlerde saldırılarını başlatmış ve özellikle hava saldırıları ile Gazze Şeridini adeta cehenneme çevirmişti. 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden saldırılar sonrasında Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze’de hayatını kaybeden sivillerin sayısının 19 bin 667 olduğunu açıkladı.

Devam eden savaşta 53 bine yakın sivil yaralandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan acıkmada ise 463 İDF askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden askerlerin 131’i Gazze’ye yapılan kara harekatında öldürüldü.

24 Kasım tarihinde verilen 1 haftalık ateşkeste 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı.

Son Haberler
Uzmanlardan kritik kalp krizi uyarısı Sağlık
Uzmanlardan kritik kalp krizi uyarısı
Tuzla Piyade Okulu skandalında görev yeri değişimi Gündem
Tuzla Piyade Okulu skandalında görev yeri değişimi
Avrupa Adalet Divanı'ndan flaş 'Süper Lig' açıklaması. UEFA ve FIFA karşı çıkmıştı Spor
Avrupa Adalet Divanı'ndan flaş 'Süper Lig' açıklaması. UEFA ve FIFA karşı çıkmıştı
Çin'deki deprem felaketindeki can kaybı 135'e yükseldi Dünya
Çin'deki deprem felaketindeki can kaybı 135'e yükseldi
Alman Hükümeti'nden Türkleri kara kara düşündürecek anlaşma Dünya
Alman Hükümeti'nden Türkleri kara kara düşündürecek anlaşma
Galatasaray Angelino ile ilgili kararını verdi Spor
Galatasaray Angelino ile ilgili kararını verdi
Dünyanın en kötü yemekleri listesindeydi, fiyatı iki katına çıktı Gündem
Dünyanın en kötü yemekleri listesindeydi, fiyatı iki katına çıktı