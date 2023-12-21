İsrail'in 20 bin sivili katletmesi hakkındaki soruya Biden'dan vicdansız cevap

7 Ekim tarihinden bu yana devam eden İsrail HAMAS savaşında her geçen gün sivillerin hayatını kaybetmesi hız kesmeden devam ederken, İsrail saldırıları sonucunda Gazze’de 20 bin sivil hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde rehinelerin takası için verilen kısa bir ara sonrasında tekrar başlayan savaşta ateşkes görüşmelerine iki tarafta kendi şartlarını sunsa da diğer taraf şartları kabul etmeyeceğini bildirmeye devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Joe Bıden, havaalanında gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtlarken bir gazetecinin kendisine Gazze’de yaşanan sivil katliamı için ne düşündüğünü sorması üzerine soğukkanlı ve vicdansız bir şekilde tek kelime ile cevap verdi.

Bıden 20 bin sivilin hayatını kaybetmesi hakkında “Trajik” cevabını verdi.

İSRAİL-HAMAS SAVAŞI

7 Ekim tarihinde HAMAS’ın başlattığı ‘Aksa Tufanı’ harekatı ile savaş resmen başlamış ve 75. gününde hız kesmeden devam ediyor.

İsrail kendisine karşı yapılan harekata ilk birkaç gün yanıt veremese de sonraki günlerde saldırılarını başlatmış ve özellikle hava saldırıları ile Gazze Şeridini adeta cehenneme çevirmişti. 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden saldırılar sonrasında Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze’de hayatını kaybeden sivillerin sayısının 19 bin 667 olduğunu açıkladı.

Devam eden savaşta 53 bine yakın sivil yaralandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan acıkmada ise 463 İDF askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden askerlerin 131’i Gazze’ye yapılan kara harekatında öldürüldü.

24 Kasım tarihinde verilen 1 haftalık ateşkeste 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı.