İsrail'in 348 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 272'ye çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 20 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 54 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 348 gündür devam ettiği ve bu süre zarfında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği vurgulandı. İsrail ordusunun son 24 saat içinde Gazze’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği iki büyük katliamda 20 Filistinlinin daha öldüğü ve 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 272’ye, yaralı sayısının ise 95 bin 551’e çıktığı kaydedildi. Ayrıca açıklamada, halen enkaz altında ve yol kenarlarında çok sayıda ceset bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşmakta zorluk çektiği ifade edildi.