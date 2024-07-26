İsrail'in bıraktığı esirler yaşadıkları işkenceleri anlattı

Deyr el-Belah'taki Kissufim askeri bölgesinde serbest bırakılan 2'si kadın 6 Filistinli, İsrail hapishanelerinde karşılaştıkları kötü muameleyi detaylandırdı. Filistinlilerden Muhammed Yahya el-Levh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hapishanelerde açlık ve susuzluk çektiklerini, ağır işkencelere maruz kaldıklarını belirtti. "Esir olduğumuz süre boyunca yoğun şiddet ve işkence gördük. Kelepçelenip gözlerimiz bağlandı, elektrik şoku dahil sürekli olarak sorgulandık ve işkenceye tabi tutulduk" dedi.

Muhammed Adil Abu Şaar, yaşadıkları işkencelerin acımasız ve durmaksızın sürdüğünü ifade etti. Şaar, "İsrail askerleri, cop ve silahlarla vücudumuzun çeşitli bölgelerine saldırdı, elektrikli çubukları ağzımıza ve hassas bölgelerimize soktu, ayrıca yüzümüze vurarak dişlerimizin kırılmasına neden oldular" şeklinde konuştu.

Bir diğer serbest bırakılan Filistinli Muhammed ez-Zeanin, İsrail askerlerinin serbest kaldıktan sonra koşmalarını engellemek için üzerlerine ateş açtığını ve vahşi köpekleri saldığını anlattı. Zeanin, "150'den fazla esirin uzuvlarının ampüte edildiğine tanık oldum. Bu tür bir trajedi, insan aklının alabileceği ve dayanabileceği şeylerin ötesindeydi" dedi.

Serbest bırakılan kadınlardan Fethiye Ebu Musa ise İsrail'de alıkonulurken hasta kız kardeşine refakat ettiğini ve 60 gün hapis cezası aldığını belirtti. Ebu Musa, temiz banyolar, yeterli yiyecek, kıyafetler ve kişisel temizlik malzemelerinin bulunmadığı hapishanelerde 45 gün boyunca aşağılandıklarını ifade etti.