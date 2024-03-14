İsrail’in dikenli teli de Türkiye’den gitmiş. TÜİK belgelerinde ortaya çıktı

Kaynak: Karar
İsrail’in dikenli teli de Türkiye’den gitmiş. TÜİK belgelerinde ortaya çıktı
7 Ekim’den bu yana Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail’le ticaret hız kesmeden devam ediyor. TÜİK istatistiklerine göre, ekim ila ocak ayları arasında İsrail’e toplam 8 milyon TL değerinde dikenli tel satışı yapıldı.

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 31 binden fazla sivili katleden İsrail ile ticaret durmadan devam ediyor.

Topluma İsrail ürünlerinin boykot edilmesi yönünde çağrılar yapılırken, Tel Aviv ile ihracatın sürdüğü de daha önce resmi belgelere yansımıştı.

İhracatın, sadece tarım ürünleriyle sınırlı kalmadığı; çelik, silah malzemeleri ve jet yakıtı gibi çeşitli ürünlerin de gönderildiği ortaya çıkmıştı.

İSRAİL’İN DİKENLİ TELİ DE TÜRKİYE’DEN

Hükümete yönelik tepkilerin sokak eylemlerine dönüştüğü bu günlerde İsrail’e dikenli telin de Türkiye’den gittiği ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri’ne göre, Tel Aviv yönetiminin saldırılarının başladığı Ekim ayından Ocak ayına kadar geçen sürede İsrail’e 8 milyon TL değerinde dikenli tel satıldı.

Gazeteci Metin Cihan’ın aktardığına göre satılan teller, Mescid-i Aksa’yı Kudüs’teki Filistinlilere kapatmak için kullandı.

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