İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarında 45. Gün

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’ni hedef alması sonucu 8 Filistinli hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarında 45. Gün

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 45. güne girildi. Bölgeyi yoğun bombardıman altına alan İsrail ordusu, hastanelere ve yerleşim yerlerine saldırılarına ara vermeden devam ediyor. İsrail güçleri Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’ni bir kez daha kuşatarak hedef aldı. Binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı ve 150 yaralı ile 100 sağlık görevlisinin bulunduğu hastanenin 2. katına düzenlenen saldırıda en az 8 Filistinli hayatını kaybederken, 2 doktor yaralandı. Hastanede görevli sağlık çalışanları, saldırının herhangi bir uyarı yapılmadan düzenlendiğini belirtti. İsrail ordusu ayrıca, yakıt sıkıntısı nedeniyle elektriğin olmadığı hastanedeki jeneratörleri de hedef aldı.

BATI ŞERİA’DA 21 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu Batı Şeria’ya düzenlediği baskınlara aralıksız devam ediyor. Bölgenin kuzeybatısındaki Hebron şehrine bağlı Beyt Ula kasabasına düzenlenen baskında 21 yaşındaki Muhammad Adel Muhammad Al-Sarahin, İsrail askerleri tarafından vuruldu. Hastanede tedavi altına alınan Sarahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BATI ŞERİA’DA 31 FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI

İsrail, Batı Şeria’da bulunan Tulkarm kentine baskın düzenledi. Kentin Deir al-Ghusun ve Attil kasabalarına düzenlenen baskınlarda en az 30 Gazzeli işçi tutuklanırken, Filistinli Issam Fuqaha da kentteki farklı bir noktada İsrail güçleri tarafından tutuklandı.

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