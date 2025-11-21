İsrail'in Gazze'de iki yıl boyunca sürdürdüğü soykırım, ateşkese rağmen sürüyor. 10 Kasım'da ABD'nin baskısı ile yürürlüğe giren tartışmalı ateşkes planı başladığından bu yana İsrail ateşkesi yüzlerce kes ihlal etti. İsrail'in ortakları tepkisizliğini korurken, dünya siyasetinin umarsızlığı da protestolara neden oluyor.

Bu protestolardan en etkili olanlarından biri, ABD'nin başkenti Washington'da yapıldı. Şükran Günü'ne az bir süre kalan yapılan protestoda birkaç kişinin ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu maskeleri taktığı, ve İsrail bayraklarının örtü olarak kullanıldığı uzun bir sofrada oturdukları görülüyor. Görüntülerde Gazze'deki soykırımı temsilen masanın üzerinde oyuncak bebeklerin kolları ve bacakları yer alırken, kanı tasvir etmek için de kırmızı boya kullanıldığı görüldü.

Bu görüntüler, Şükran Günü'nden önce gündeme geldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında, 69 bin 546 Filistinli katledildi, 170 bin 833 Filistinli ise yaralandı. Binlerce insan ise İsrail'in yarattığı enkazlar altında kayıp. Bu nedenle ölü sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

TRUMP'IN 'BARIŞ' MASKELİ İŞGAL PLANI

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazze’de savaşı bitirme” iddiasıyla sunduğu 20 maddelik plan, tek taraflı yapısı, İsrail’in çıkarlarıyla açık uyumu ve Filistin halkının temel haklarını görmezden gelmesi nedeniyle tepki çekmişti.

Trump daha önce de, Gazze'yi resmen tatil köyüne çevirme isteğini yapay zeka ile hazırladığı bir video ile dünyaya duyurmuş, bu görüntüler, infial yaratmıştı.