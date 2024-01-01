İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 21 bin 978'e yükseldi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 21 bin 978’e yükseldiği belirtildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yeni yılın ilk gününde de devam ediyor.

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya aldığı Gazze’den dumanlar yükselmeye devam ederken, can kaybı da her geçen saat artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bugüne kadar hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 978’e, yaralı sayısının ise 57 bin 697’ye çıktığını açıkladı.

İsrail saldırılarında 326 sağlık personelinin yaşamını yitirdiğini ve 104 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini belirten Kudra, 150 sağlık kuruluşunun hedef alındığını, 30 hastanenin hizmetlerinin durmak zorunda kaldığını söyledi. Kudra ayrıca, 99 sağlık personelinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığını duyurdu.