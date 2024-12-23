İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Can kaybı 45 bin 317'ye yükseldi

Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Can kaybı 45 bin 317'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 58 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak, 45 bin 317'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 444 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 58 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 317'ye, yaralı sayısının da 107 bin 713'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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