İsrail'in Gazze'ye saldırısında 8 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve hava saldırısı düzenledi.

Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi kaynakları, İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Absan el-Kebire beldesinde Filistinli "Tabş ailesine" ait evi bombaladığını aktardı.

8 KİŞİ ÖLDÜ ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Saldırının ardından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin cansız bedeni Avrupa Hastanesi'ne getirilirken, enkaz altında kalan 12 kişinin kurtarılması için ise çalışmaların devam ettiği ifade edildi.