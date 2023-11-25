İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 66 gazeteci öldü

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in saldırılarında 6'sı kadın 66 gazetecinin öldüğü belirtilen açıklamada, 2 gazetecinin kayıp olduğu, 31 gazetecinin de İsrail hapishanelerinde tutulduğu ifade edildi.
Sendika, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerini sıkı takip etmeleri çağrısında bulundu.
Filistin haber ajansı WAFA'da 22 Kasım'da yer alan haberde, İsrail bombardımanında 2 gazetecinin daha öldüğü belirtilerek, İsrail'in 7 Ekim'den beri süregelen saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısının 64'e ulaştığı kaydedilmişti.
"LÜBNAN TOPRAKLARINDAN FIRLATILAN BİR ROKET DÜŞÜRÜLDÜ"
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından fırlatılan bir roketin düşürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya ait insansız hava aracına (İHA) Lübnan topraklarından fırlatılan roketin düşürüldüğü belirtildi.
İHA'nın zarar görmediği ve roketin İsrail tarafına ulaşmadığı ifade edilen açıklamada, İsrail savaş uçaklarının karşılık olarak Lübnan Hizbullahı'nın altyapısına yönelik saldırı düzenlediği kaydedildi.
Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.