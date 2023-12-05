İsrail'in Hamas planı ortaya çıktı

İsrail, Hamas'ı yok etmek için bir planı daha uygulamaya geçecek. Hamas'ın yeraltı ağını yok etmeye yönelik plana göre tünellere Akdeniz'den alınan deniz suyu pompalanacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail'in Hamas planı ortaya çıktı

Hamas-İsrail savaşı neredeyse 2 ayı geride bırakırken İsrail'in, korkulu rüyası olan görülen Gazze'deki yeraltı tünellerini yok etmek için felaketle sonuçlanacak bir plan yaptığı ortaya çıktı.

Times of Israel gazetesinden aktardığı haberine göre, İsrail kilometrelerce uzunluğundaki Hamas'ın yeraltı tünellerini deniz suyuyla doldurmayı planlıyor. Hamas'ın yeraltı ağını yok etmeye yönelik plana göre tünellere Akdeniz'den alınan deniz suyu pompalanacak, böylece Hamas militanları boğulacak.

Gazze'deki tüneller yıllardır İsrail ablukası altında yaşayan Filistinliler için temel malzemelere ulaşmak açısından yaşam damarı işlevi de görüyor.

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ŞATİ MÜLTECİ KAMPINA 5 BÜYÜK SU POMPASI YERLEŞTİRİLDİ

Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer de İsrail ordusunun Gazze'deki Şati mülteci kampı yakınına beş büyük su pompası yerleştirdiğini, bu yolla tünelleri suyla doldurmayı amaçladığını açıkladı.

Times of Israel, İsrail'in Hamas'ın elindeki rehinelerin tünellerde saklanması nedeniyle plan konusunda çekinceleri olduğunu yazdı. ABD yönetimi içinde de planla ilgili farklı görüşler olduğu belirtildi.

Habere göre planla ilgili en büyük endişe, deniz suyunun zemine zarar vererek binaların çökmesine yol açma riski.

Bir kaynak, Hamas'ın tünelleriyle ilgili detaylı bilgi olmaması nedeniyle planın nasıl sonuçlar vereceğinden emin olunamayacağını söyledi.

GAZZE'DE 800'DEN FAZLA YERALTI TÜNELİ VAR

Gazze'de kara operasyonlarını genişleten İsrail ordusu, 800'den fazla yeraltı tüneli bulunduğunu, bunların bir kısmını yok ettiklerini açıklamıştı. İsrail, Hamas'ın tünellerinin çoğunlukla hastane, okul, cami gibi sivil alanlar çevresinde olduğunu savunuyor.

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