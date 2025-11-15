Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ahmed Şara yönetimindeki Suriye ile yakınlaşması, Tel Aviv'de endişe çanlarının çalmasına neden oldu. Şara'nın ABD ziyaretinin ardından, Washington yönetiminin İsrail'e Suriye'nin güneyindeki işgal ettiği Şeyh (Hermon) Dağı'ndan çekilmesi için baskı yapma ihtimali Tel Aviv basınında yer aldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray'da "tarihi" şekilde karşılandı.

Şara'ya yönelik Beyaz Saray'daki tutumun, Tel Aviv yönetiminde, Washington'un yaklaşık bir sene önce işgal edilen Hermon Dağı'ndan çekilme için baskı yapabileceği endişesine yol açtığı öne sürüldü.

SON KIŞ KAPIDA OLABİLİR

İsrailli yetkililerin, gelecek kış işgal altındaki Hermon Dağı'nda geçirilecek son kış olmayacağını düşünmelerine karşın ABD Başkanı Donald Trump'ın Şara ile yaptığı görüşmenin, İsrail'e yönelik bir baskıya neden olabileceği düşüncesini oluşturduğu kaydedildi.

Haberde, İsrail ve Suriyeli yetkililer arasında, bir ateşkes anlaşması imzalamak için yapılan düşük profilli görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı, Trump'ın ateşkes için dayatması durumunda İsrail'in yeni bir sorunla karşı karşıya kalacağı ileri sürüldü.

Söz konusu tepede işgali sürdüren İsrail ordusunun, bölgede iki karakol konuşlandırdığı ve bunların yapılan silah kaçakçılığını engellediği iddia edildi. İsrail ordusunun, işgal altındaki Suriye toprağı Golan'da ise 8 karakolunun bulunduğu ve bunların taşınabilir nitelikte olduğu aktarıldı.

'SALDIRI ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GARANTİLERSE ÇEKİLEBİLİR'

İsrail'in bölgede saldırı özgürlüğünü garanti altına alacak şekilde Hermon'dan çekilmeye hazır olduğu belirtilen haberde, bölgeyle ilgili kararların Washington ve Ankara'da alınmasının muhtemel olduğuna dikkat çekildi.

İsrailli güvenlik yetkililerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkiden de derin endişe duyduğu ve Türkiye'nin ABD ile Suriye arasında köprü vazifesi gördüğü belirtildi.

İSRAİL'İN DERİNLEŞEN SURİYE İŞGALİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı. Beşar Esad yönetiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'de onlarca noktayı vuran İsrail, ülkede birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İsrail ordusunun, Esad yönetiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.