İsrail’in işgal etmeyi planladığı ülke ortaya çıktı. Yeni savaş kapıda

Gazze'de büyük katliama yol açan İsrail ordusunun Lübnan'da kara işgali için de hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail'le çatışan Hizbullah güçlerinin Litani Nehri'nin kuzeyine sürülmesinin amaçlandığı bildirildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, provokasyon olmadığı sürece İsrail topraklarına büyük bir saldırı düzenlemeyecekleri sinyali vermiş, bu mesaj "Orta Doğu'da büyük savaş" endişesini azaltmıştı.

İngiliz Times gazetesi, İsrailli siyasetçilerin ve askeri yetkilerin Hizbullah'ın artan saldırılarına daha sert yanıt verme kararı aldığını aktardı.

İsrail-Lübnan sınırında büyüyen gerilim nedeniyle iki taraftan kayıplar artarken yaklaşık 86 bin kişi de bölgeden tahliye edildi.

İSRAİL'İN YENİ PLANI ORTAYA ÇIKTI

İsrailli üst düzey askeri yetkililerden Jonathan Conricus, Hizbullah'ın Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediğine benzer bir saldırı düzenlemesinden endişelendiklerini ve Lübnanlı örgütün Hamas'tan çok daha güçlü olduğunu söyledi. Jonathan, "Ordumuz bu konuda hazırlıklarını yapıyor" dedi.

Times'ın haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesi, Lübnan'ı işgal planlarını yakında onaylayabilir. Öte yandan İsrail'in Gazze'den sonra yeni bir cephede kara harekatına bağlamasının riskleri ülke içinde tartışma yaratıyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın sınırdan çekilmemesi halinde güç kullanma yoluna gideceklerini söylemişti.

Hizbullah'la 2006'da yaşanan savaşta İsrail, büyük askeri kayıpların ardından işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmişti. Bu savaş, Hizbullah'ın bölgedeki gücünü artırmıştı.