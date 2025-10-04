İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki çocuk, Tekirdağ'da anıldı

İlçede Cumhuriyet Meydanı'nda açılan fotoğraf sergisi kapsamında getirilen otomobil, vatandaşların ilgisini çekti.

Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin İnsiyatifi tarafından Gazze'de yaşanan insanlık dramının anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Sergide, Gazze'de 2024 yılının Şubat ayında İsrail güçleri tarafından kurşunlarla hedef alınan araçta ailesinden 5 kişiyle mahsur kalıp, daha sonra cansız bedenine ulaşılan Hind Receb de anıldı.

Hind Receb'in hayatını kaybettiği, İsrail askerleri tarafından 355 kurşun sıkılan otomobilin yeniden oluşturulan temsili modeli de alanda sergilendi.

Filistin'de yaşanan saldırıların boyutunu anlatmak amacıyla oluşturulan sergide; Gazze'deki yıkım, çocukların yaşadığı zorluklar ve sivil kayıpları konu alan fotoğraflar yer aldı.

Vatandaşlar, sergiyi gezerek Gazze'deki dramı bir kez daha yakından hissetti.

Sergi, gün boyunca vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Sergi aynı zamanda duygusal anlara neden oldu.