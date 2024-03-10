İsrail'in Lübnan'ın güneyini vurdu: 5 ölü, 9 yaralı

İsrail ordusu Lübnan’ın sınır bölgesinde yer alan Hirbet es-Slim beldesinin Ayn Mahallesi'nde yer alan bir evi, havadan karaya füze ile vurdu.

Saldırı sonucu 4'ü aynı aileden olan 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

İsrail güçlerince hedef alınan ev ise tamamen yıkıldı. Ayrıca çevredde bulunan birçok ev de hasar gördü.

LÜBNAN'A DÜZENLENEN SALDIRILARDA 51 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan'ın güneyine yönelik 8 Ekim’den bu yana süren İsrail saldırılarında toplam 51 sivil yaşamını yitirdi.

Ayrıca, 236 Hizbullah mensubu, 12 Hamas, 12 İslami Cihad, 11 Emel Hareketi mensubu ile 11 asker ve 6 İsrailli sivil de öldü.