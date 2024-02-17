İsrail'in Refah'a saldırı planı gelecek hafta Hükümet Kabinesi'ne sunulacak

Kanal 12 televizyonunda verilen bir haberde, İsrail ordusunun stratejisinin, Refah'taki Filistinlilerin Gazze'nin orta ve güney bölgelerine geçişini öngördüğü belirtildi.

Ancak, İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin vermeyeceği ifade edildi.

Habere göre, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, "Hamas ile esir takası anlaşmasına varılmazsa, Gazze'ye yönelik saldırıların ramazan ayında devam edebileceği ve Refah'a da saldırılar düzenlenebileceği" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Refah, Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında bulunuyor ve İsrail saldırıları öncesinde yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. Ancak, 7 Ekim'deki İsrail saldırıları sonucunda yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bir kısmı, İsrail'in önceden "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Bu durum, Refah'ın nüfusunu 4 katından fazla artırarak 1,4 milyona ulaştırdı.

Ancak, yetersiz konut olanakları nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin çoğu, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi vermek zorunda kalıyor.

Refah kenti sık sık İsrail hava saldırılarının hedefi oluyor. Bu durum, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması halinde Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağı endişesini doğuruyor.

Başbakan Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlaması" talimatını verdiği belirtilmişti.