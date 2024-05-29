İsrail Refah'ta bir evi bombaladı: 3 çocuk ile 1 kadın hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail Refah'ta bir evi bombaladı: 3 çocuk ile 1 kadın hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde yerlerinden edilen kişilerin kaldığı bir eve yaptığı hava saldırısında 3'ü çocuk, 1'i kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları tarafından AA muhabirine aktarılan bilgilere göre, Refah kentinin kuzeyinde bombalanan evde Şaat ailesinin üyeleri kalıyordu.

İsrail'e ait savaş uçakları tarafından Şaat ailesinin evini bombalaması neticesinde Filistinli 3 çocuk ile 1 kadın vefat etti.

Gerçekleşen saldırılarda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Kurbanlar Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesi'ne sevk edilirken sağlık ve sivil savunma ekipleri evin enkazında başka Filistinlileri aramayı sürdürüyor.

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