İsrail’in saldırıları sonrası İran’ın nükleer tesislerinde sızıntı var mı? Üst üste patlamalar meydana geldi

Orta Doğu’da artan gerilim yerini sıcak çatışmaya bıraktı. Karşılıklı gelen açıklamalar sonrası İsrail gece yarısı İran’a saldırı düzenledi. İsrail saldırıda İran’a ait nükleer ve askeri tesisleri hedef aldı. İsrail, 300 saldırı gerçekleştirdiği operasyonun adının “Yükselen aslan” olduğunu duyurdu.

İsrail’in saldırıları sonrası nükleer tesislerdeki son durum merak konusu oldu. İsrail’in saldırı düzenlediği Natanz'daki nükleer tesiste üst üste patlamalar meydana geldi. Ancak gelen son bilgilere göre nükleer tesiste henüz bir sızıntı tespit edilmedi. Saldırılar sonrası İran’ın nükleer tesislerinde sızıntı olmasından endişe ediliyordu.

Öte yandan saldırıda nükleer çalışmalarda görev alan bilim insanları Feridun Abbasi ile Muhammed Mehdi Tahrancı'nın hayatını kaybettiği duyuruldu.

NETANYAHU: NÜKLEER BOMBA ÜRETEN BİLİM İNSANLARINI DA HEDEF ALDIK



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da İran'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



"İsrail tarihinde belirleyici bir noktadayız" diyen Netanyahu şöyle devam etti: "Savaş pilotlarımız İran'da pek çok noktayı vuruyor. Bu operasyon kaç gün sürerse sürsün devam edeceğiz. Savaşımız İran halkı ile değil diktatör rejimiyle."

Netanyahu ayrıca "İran Natanz'daki uranyum zenginleştirme merkezini vurduk. Ayrıca nükleer bomba üreten bilim insanlarını da hedef aldık" açıklaması yaptı