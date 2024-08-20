İsrail'in saldırılarında 10 Filistinli öldü

Kaynak: AA
İsrail'in saldırılarında 10 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda "Ebu Zeyd" ailesine ait evi bombaladı ve bu saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde yer alan El-Haşaşin Caddesi yakınlarında İsrail ordusu sivil bir aracı vurdu ve bu saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Refah'ın batısında binaları havaya uçururken, topçu birlikleri de Refah'ın merkezi ve batısını hedef aldı. Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinin Refah kentinde kalan kısmındaki Eş-Şakuş bölgesine giren İsrail askeri araçları, Filistinlilerin çadırlarına ateş açtı. İsrail ordusuna ait tankların Han Yunus kentinde El-Mevasi bölgesi çevresinde açtığı ateş nedeniyle 5 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde de Tel el-Heva, Es-Sabra ve Ez-Zeytun mahallelerini hedef aldı ve savaş uçakları Askule bölgesini bombaladı. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Nusayrat'ı hedef alırken, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde de Deyr el-Belah kentinin doğusunu bombaladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü ve 92 bin 743 Filistinli yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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