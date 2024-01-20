İsrail'in Şam'a düzenlediği saldırıda İran'ın Kudüs Gücü komutanını öldürüldü

Muhafızların tamamı gönüllülerden oluşan Besic şubesine yakın, sert bir yayın olan İran Öğrenci Haber Ağı, söz konusu kişilerin Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü'nün seferi üyeleri olduğunu söyledi.

Muhalif savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İran destekli grupların yetkililerinin toplantı yaptığı sırada düzenlenen füze saldırısında en az beş kişinin öldüğünü söyledi.

Suriye devlet televizyonu, “İsrail saldırganlığının” Batı Şam'ın sıkı korunan mahallesi Mazzeh'te bulunan ve çok sayıda diplomatik misyona ev sahipliği yapan bir konut binasını hedef aldığını bildirdi. Cumartesi günkü grev Venezuela ve Güney Afrika büyükelçiliklerine yakındı.

Durumu bilen bir yetkili, binanın Devrim Muhafızları yetkilileri tarafından kullanıldığını belirterek, "İsrail füzelerinin" tüm binayı tahrip ettiğini, saldırıda 10 kişinin öldüğünü veya yaralandığını söyledi. İran destekli bir gruptan olan yetkili, güvenlik meseleleri hakkında kamuoyuna konuşma yetkisinin olmaması nedeniyle adının ve üyeliğinin kullanılmamasını istedi.

Yıkılan 4 katlı binanın çevresine güvenlik güçleri konuşlanırken, bölgede ambulans ve itfaiye araçları da görüldü. Enkaz altında kalan kişileri arama çalışmaları sürüyor. Çevredeki binaların camları da kırıldı.

Saldırı mahallinin yakınındaki bir bakkal, sabah saat 10.15 sıralarında art arda beş patlama duyduğunu, daha sonra bir erkek ve bir kadının cesetlerinin yanı sıra üç yaralının götürüldüğünü gördüğünü ifade etti.

Bakkal, “Dükkan sarsıldı. Birkaç saniye içeride kaldım, sonra dışarı çıktım ve caminin arkasından dumanların yükseldiğini gördüm" dedi.

Saldırı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını sürdürdüğü bir dönemde bölgede gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Yakın tarihteki en ölümcül ve en yıkıcı askeri operasyonlardan biri olan İsrail'in buradaki saldırısı, Gazze sağlık yetkililerine göre yaklaşık 25.000 Filistinliyi öldürdü, geniş çaplı yıkıma neden oldu ve bölgedeki 2,3 milyon insanın %80'inden fazlasını evlerinden uzaklaştırdı.

İsrail, saldırıyı, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği, bin 200 kişinin ölümüne ve 250 kişinin de rehin alındığı benzeri görülmemiş sınır ötesi saldırısının ardından başlattı. İsrail, yaklaşık 130 rehinenin Hamas'ın esaretinde olduğuna inanıyor. Savaş bölge genelinde gerilimleri artırdı ve başka çatışmaları alevlendirme tehlikesi yarattı.

Geçen ay, İsrail'in Şam'ın bir banliyösüne düzenlediği hava saldırısında, İranlı paramiliter Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki uzun süreli danışmanlığını yapan İranlı general Seyed Razi Musavi öldürüldü. İsrail ayrıca son yıllarda Suriye'deki Filistinli ve Lübnanlı ajanları da hedef aldı.

İranlı ve Suriyeli yetkililer uzun süredir İran'ın Suriye'de danışmanları ve askeri uzmanları olduğunu kabul ediyor ancak kara birliklerinin varlığını yalanlıyordu. İran destekli gruplardan binlerce savaşçı, Suriye'de Mart 2011'de başlayan çatışmaya katılarak güç dengesinin Başkan Beşar Esad lehine değişmesine yardımcı oldu.

İsrail, son yıllarda savaşın harap ettiği Suriye'nin hükümet kontrolündeki bölgelerindeki hedeflere yüzlerce saldırı gerçekleştirdi.

İsrail, Suriye'deki eylemlerini nadiren kabul ediyor ancak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güçlerini desteklemek için binlerce savaşçı gönderen Lübnan Hizbullahı gibi İran'ın müttefiki militan grupların üslerini hedef aldığını söyledi.

Bu ayın başlarında İsrail tarafından gerçekleştirildiği söylenen bir saldırıda Beyrut'ta Hamas'ın üst düzey komutanı Salih Arouri öldürüldü.

Geçtiğimiz haftalarda Suriye'den İsrail'in kuzeyine ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne roket atılması, Lübnan-İsrail sınırındaki gerilimi artırdı ve Yemen'in İran destekli Husi isyancılarının Kızıldeniz'deki gemilere saldırılarını artırdı.