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İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Beşşar Esad rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bir noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 05:02
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İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
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Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.15'te Şam kırsalındaki bir noktanın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Saldırı sonucu 2 sivilin öldüğü ileri sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırı sonucu hasar meydana geldi" sözleri kullanıldı.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

DÜN DE SALDIRI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Şam ve kırsalındaki bölgelerde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, Şam'daki bazı noktalarının dün de İsrail tarafından hedef alındığını ileri sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. (AA)

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