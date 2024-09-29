İsrail'in vurduğu 6 yaşındaki kız yaşam mücadelesi veriyor

Bekaa Vadisi’nin dağlık bölgelerinde, Lübnan’ın birçok yerinde olduğu gibi, artık ölüm gökyüzünden gelebiliyor ve bu, her an gerçekleşebilir hale geldi.

İsrail, bu bölgeyi gün boyunca bombalamaya devam etti. Sadece bir saat içinde 30'dan fazla hava saldırısı düzenlendi. Şu ana kadar 46 kişinin öldüğü doğrulandı ve bu sayının artması bekleniyor. Diğerleri ise, bu hafta gerçekleşen İsrail saldırıları sonrasında hastanelerde kritik durumdalar.

Noor Mossawi, bu hastalardan biri. Altı yaşındaki Noor, Rayak Hastanesi'ndeki çocuk yoğun bakım ünitesinde bilinçsiz bir şekilde yatıyor; başındaki bandajlar, kafasının kırık olduğunu gösteriyor.

Annesi Rima, kızının yanındayken, elinde bir Kuran tutarak dua ediyor. "Kızım çok zeki ve sosyal bir çocuk. Evde çok eğlenceli bir atmosfer yaratıyor. O yokken ev çok boş hissediliyor. Yeni insanlarla tanışmayı çok seviyor," diyor.

Her şey, geçen Pazartesi günü bir İsrail hava saldırısı ile değişti. Rima, saldırıdan kısa bir süre önce kızının dua ettiği başka bir videoyu gösteriyor. "Onu sakinleştiriyordum, korkmaması gerektiğini, hiçbir şey olmayacağını söylüyordum. O da Tanrı ve peygamberler için yardım istiyordu," diyor Rima.

Bombalar daha yakınlaştıkça, Rima, Noor ve ikiz kardeşi Muhammed ile birlikte ön kapının yanında sığınmaya çalışıyordu. "İçeri girmeye cesaret edemedik," diyor. "Çünkü binanın vurulursa üzerimize yıkılacağından korkuyorduk. Yoğunlaşınca, Noor ve kardeşini alıp içeri girmeye çalıştım ama füze benden çok daha hızlıydı."

O füzeyle Muhammed hafif yaralanırken, Noor hayatta kalmak için savaşıyor. Rima ile konuşurken, aniden yukarıda bir tehlike hissediyoruz. Bir uçak sesi duyuyoruz ve ardından pencereleri sarsan bir patlama, elektriği birkaç saniye kesiyor. Başka bir hava saldırısı. Rima neredeyse hiç tepki vermiyor.

Noor'un babası Abdallah, ziyarete geldiğinde öfkeyle yanıyor. "Lütfen çocuğumu çek," diyor. "O silahların ne olduğunu bilmiyor. Nasıl savaşacağını da bilmiyor. Bombalar başladığında evde oyun oynuyordu. Onlar [İsrail], insanları korkutmak ve kaçırmak istiyor."

İsrail, saldırılarının hedefinin Hizbullah siteleri, silah depoları ve mühimmat istasyonları olduğunu belirtiyor. Abdallah buna katılmıyor. "Bizim silahlarla hiçbir ilgimiz yok. Ben direnişle [Hizbullah] de ilgilenmiyorum. Ama şimdi keşke ilgilenseydim, böylece çocuklarımı koruyabilseydim," diyor.

Birkaç dakika sonra, birkaç kat aşağıda, ambulans en son saldırıdan yaralıları getirirken sirenler çalmaya başlıyor. Tıbbi personel, hastanede yoğun bir şekilde çalışıyor. Acil servis gerginlikle dolu; öfkeli bağırışlar ve şok içinde olan arkadaşlar ve akrabalar var. Filmi durdurmamız isteniyor.

Hastane, Pazartesi gününden beri İsrail hava saldırılarında yaralanan 400 sivil hastayı kabul etti. Dr. Basil Abdallah, hastanenin tıbbi direktörü, bunlardan 100'ünden fazlasının hayatını kaybettiğini ve bazı ailelerin birden fazla kayıp yaşadığını belirtiyor.

Dr. Abdallah, hem personel hem de hastalar arasında travma olduğunu ifade ediyor. "Çocukların bombalandığını, yaşlı hastaların ve kadınların bombalandığını görmek zor. Çoğu hemşire ve doktor depresyonda. Bizim de duygularımız var. Biz insanız," diyor.

Personelin çoğu, eve gitmenin tehlikeli olduğu için hastanede sürekli kalıyor. İsrail, Lübnan'da geniş bir alanı hedef alıyor. Bunu durduracak kimse yok.

Şu an için Hizbullah sınırlı bir direniş gösteriyor; sınırın ötesine roketler fırlatıyor. Destekçisi İran, kenarda durmayı tercih ediyor.

Dr. Abdallah, ilaçlar ve temel malzemelerin tükeneceğinden endişe ediyor. Uzun bir savaşın kapıda olduğunu düşünüyor. Bu savaş, birçok aile için bir yaşam mücadelesi haline geldi ve masum insanların yaşamlarını tehdit eden bir cehenneme dönüşmüş durumda.