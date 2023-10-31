İsrailli 300 ekonomistten Netanyahu'ya açık mektup: Aklını başına alsın

İsrail-Filistin çatışmaları devam ederken, 300 ekonomist Tel Aviv hükümetine 'kriz' çağrısında bulundu. 300 ekonomistin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e hitaben kaleme aldığı açık mektupta, çatışmaların ardından 'ekonomiyi yeniden inşa etmek için ulusal önceliklerde köklü bir değişiklik yapılması' talep edildi.

ÇATIŞMALARIN MALİYETİ MİLYARLARCA DOLAR OLABİLİR

İsrail'in ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu yazan uzmanlar, 'savaşın zararlarıyla mücadele etme ve savaştan zarar görenlere yardım' konularının öncelikli olması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, çatışmaların maliyetinin milyarlarca dolar olabileceğini bildirdi.

"AKILLARINI BAŞLARINA TOPLAMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Mektupta, şöyle devam edildi:

“Hükümet zorluklarla mümkün olan en kısa sürede yüzleşmeli ve vatandaşların güvenini yeniden tesis etmeye çalışmalı. Bunun için atılacak temel ve gerekli adım, başta koalisyon fonları olmak üzere, savaş çabaları ve ekonominin yeniden inşası için gerekli olmayan tüm faaliyetlerin finansmanının derhal durdurulmasıdır. Başbakan ve Maliye Bakanı'nı akıllarını başlarına toplamaya çağırıyoruz. Mevcut tutumun devam etmesi İsrail ekonomisine zarar vermekte, vatandaşların kamu sistemine olan güvenini sarsmakta ve İsrail Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan kurtulma becerisini baltalamaktadır."