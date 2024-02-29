İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'de insani yardım bekleyen sivilleri öldüren askerlere "tam destek"

Kaynak: AA
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'de insani yardım bekleyen sivilleri öldüren askerlere "tam destek"
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açarak ölümlere yol açan İsrail askerlerine destek verdi.

Ben-Gvir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, askerlere "kahramanlar" olarak hitap etti ve onların hareketini "mükemmel" olarak nitelendirdi.

Ayrıca, Gazze'ye insani yardım göndermenin İsrail askerlerini tehlikeye attığını iddia etti ve yardım transferinin durdurulması gerektiğini savundu.

İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıda 112 Filistinli öldü, 760 Filistinli ise yaralandı.

Hamas yönetimi, İsrail'in bu saldırısını "kasıtlı ve planlı" olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi ve işgal ordusunun insani yardım bekleyenleri bilerek ve soğukkanlılıkla hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze'deki sivil yerleşim yerleri, hastaneler ve barınakları hedef alan saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi, bölgede büyük bir insani felaket yaşanmasına neden oluyor.

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