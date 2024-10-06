İsrailli bakandan İran'a tehdit

Kaynak: İHA
İsrailli bakandan İran'a tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran ile yaşanan çatışmaya değinerek, “İran'ın İsrail'e zarar vermeye çalışırsa sonu Gazze ya da Beyrut gibi olabilir. Bize zarar verme girişiminin bizi harekete geçmekten alıkoyacağını düşünenler Gazze ve Beyrut'a bir göz atmalı” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'a yönelik açıklamalar yaptı. İran'ın 2 İsrail hava üssünü vuran saldırısına değinen Gallant, “İranlılar hava kuvvetlerinin kabiliyetlerine dokunmadı. Hiçbir uçak hasar görmedi, hiçbir filo devre dışı kalmadı” dedi.

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İran'a tehdit dolu mesajlar gönderen Gallant, “İran'ın İsrail'e zarar vermeye çalışırsa sonu Gazze ya da Beyrut gibi olabilir. Bize zarar verme girişiminin bizi harekete geçmekten alıkoyacağını düşünenler Gazze ve Beyrut'a bir göz atmalı.

Hem savunmada hem de hücumda güçlüyüz ve bunu istediğimiz şekilde, istediğimiz zamanda ve istediğimiz yerde hayata geçireceğiz. Ve bunlar bizim için sadece bir açıklama ya da sadece bir yönlendirme değil, bir çalışma planıdır” ifadelerini kullandı.

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