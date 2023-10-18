İsrailli Bakandan tepki çeken paylaşım

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir İsrailli esirler bırakılmadığı sürece bölgeye yardım yerine yüzlerce ton patlayıcı girmesi gerektiğini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrailli Bakandan tepki çeken paylaşım

Editör: Ayşe Memiş

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 12.günde de devam ediyor. İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Hastane saldırısında 800 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülkeler İsrail’i insanlık suçu yaptığı gerekçesiyle kınadı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Gazze'deki hastane saldırısı sonrası tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki "İsrailli esirler bırakılmadığı sürece bölgeye yardım yerine yüzlerce ton patlayıcı girmesi gerektiğini" söyledi.

Ben-Gvir, paylaşımında “Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze’ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri’nden yüzlerce ton patlayıcıdır” ifadelerine kullandı.

İşte o paylaşım:

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ben-gvir-a-2003661.jpg

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