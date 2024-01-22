İsrailli esirlerin yakınları parlamentoyu bastı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli esirlerin yakınları hükümete seslerini duyurabilmek için parlamento binasında protesto gösterisi düzenledi.

TOPLANTI SALONUNU BASTILAR

Esir yakınları, İsrail parlamentosu Knesset’te Maliye Komitesi’nin toplantısının devam ettiği odayı bastı. Esir yakınlarının o esnada "Çocuklarımız orada ölürken siz burada oturmayacaksınız" yazılı bir pankart açtığı görüldü.

“SADECE BİRİNİN GERİ GELMESİNİ İSTİYORUM”

Esir yakınlarından bir diğeri ise, üç aile üyesinin fotoğraflarını havaya kaldırarak, "Sadece bir tanesinin, üç kişiden birinin canlı olarak geri gelmesini istiyorum” dedi.

GAZZE’DEKİ İNSANİ ARA 1 ARALIK’TA BİTMİŞTİ

İsrail ve Filistin arasında 24 Kasım’da başlayan 4 günlük insani ara iki kez uzatılmasının ardından 1 Aralık’ta uzatılmama kararı alınarak sona erdirilmişti.

İnsani ara kapsamında Hamas Gazze Şeridi’nde tutulan 80 İsrailli esiri, İsrail ise 240 Filistinli mahkumu karşılıklı olarak serbest bırakmıştı.

İsrail ordusu kaynaklarına göre Gazze Şeridi’nde yaklaşık 130 İsrailli esir bulunurken, esirlerden 27 tanesinin ise İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sırasında hayatını kaybettiği düşünülüyor.