İsrailli holiganlar Atina’da bir kişiyi öldüresiye dövdü. "Özgür Filistin" sloganını hazmedemediler

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Olympiakos ile Maccabi Tel Aviv’i karşı karşıya getiren maç öncesinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da tansiyon yükseldi.

Syntagma Meydanı’nda toplanan Maccabi Tel Aviv taraftarları, bir kişiyi öldüresiye darp etti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre saldırıya uğrayan kişi, Filistin bayrağı açtı ve “Özgür Filistin” sloganı attı.

Ayrıca darp edilen kişinin Arap kökenli olduğu da belirtildi.

İsrailli holiganların saldırısında uğrayan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan karşılaşma Maccabi Tel-Aviv'in 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.