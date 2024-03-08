İsrailli holiganlar Atina’da bir kişiyi öldüresiye dövdü. "Özgür Filistin" sloganını hazmedemediler

Kaynak: İHA
İsrailli holiganlar Atina’da bir kişiyi öldüresiye dövdü. "Özgür Filistin" sloganını hazmedemediler
Yunanistan’ın başkenti Atina’da İsrailli ekibi Maccabi Tel Aviv taraftarları, Filistin bayrağı açıp, “Özgür Filistin” sloganı attığı iddia edilen Arap kökenli bir kişiyi öldüresiye dövdü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Olympiakos ile Maccabi Tel Aviv’i karşı karşıya getiren maç öncesinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da tansiyon yükseldi.

Syntagma Meydanı’nda toplanan Maccabi Tel Aviv taraftarları, bir kişiyi öldüresiye darp etti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre saldırıya uğrayan kişi, Filistin bayrağı açtı ve “Özgür Filistin” sloganı attı.

Ayrıca darp edilen kişinin Arap kökenli olduğu da belirtildi.

İsrailli holiganların saldırısında uğrayan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan karşılaşma Maccabi Tel-Aviv'in 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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