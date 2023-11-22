İsrailli ilk esir grup yarın teslim alınacak

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hamas ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşma kapsamında, ilk esir grubunun yarın teslim alınacağını açıkladı.

KAYNAK: AA
İsrailli ilk esir grup yarın teslim alınacak

Bakan Cohen, İsrail Ordu Radyosunda katıldığı programda, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek mutabakatta öngörülen esir takası konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmalara 4 gün ara verileceğini aktaran Cohen, bunun bir "ateşkes" olmadığını ifade etti.

Cohen, anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun yarın (perşembe günü) teslim alınacağını kaydetti.

İsrail ile Hamas, Katar ve Mısır'ın arabulucuğunda esir takası anlaşmasına varmıştı. Bu kapsamında Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi. Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi. Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi
Son Haberler
İsrail'i protesto etmek için Starbucks'a gidenlerle müşteriler arasında kavga, ortalık karıştı Gündem
İsrail'i protesto etmek için Starbucks'a gidenlerle müşteriler arasında kavga, ortalık karıştı
Kraliçe Elizabeth'in doktoru Osmanlı casusu muydu? Tüm bilgileri alt üst edecek iddia Gündem
Kraliçe Elizabeth'in doktoru Osmanlı casusu muydu? Tüm bilgileri alt üst edecek iddia
İstanbul'da hava 9 derece birden düşecek Gündem
İstanbul'da hava 9 derece birden düşecek
İş gücü girdi endeksleri arttı Ekonomi
İş gücü girdi endeksleri arttı
Uzmanı kışla gelen ölümcül tehlikeyi açıklayarak uyarılarda bulundu Sağlık
Uzmanı kışla gelen ölümcül tehlikeyi açıklayarak uyarılarda bulundu
ABD'de seçim anketinde Biden'a büyük sürpriz Dünya
ABD'de seçim anketinde Biden'a büyük sürpriz
Bu otomobiller yakıtı adeta kokluyor 'En az yakan araçların listesi belli oldu' Ekonomi
Bu otomobiller yakıtı adeta kokluyor 'En az yakan araçların listesi belli oldu'