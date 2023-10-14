İsrailli ismin Gazze'yle ilgili sözleri spikeri çıldırttı. Canlı yayında gergin anlar

Editör: Ayşe Memiş
Hamas ve İsrail arasında çıkan çatışmada 8. Güne girildi. Savaşın şiddeti artıyorken yeni gelişmeler de yaşanıyor.
İsrail Gazze’yi tam ablukaya aldı. Yemek, elektrik, su ve yakıt yok.
Eski İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Danny Ayalon, El-Cezire spikeri Marc Lamont Hill’in programına konuk oldu.
"GAZZELİLER SİNA ÇÖLÜ'NE GİTSİN"
Programda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 24 saat içinde şehri boşaltın açıklaması Ayalon’a soruldu.
Ayalon, "Gazzeliler Sina Çölü’ne gitsin. Başka nereye gidecekler?" ifadelerini kullandı. kullanınca sinirler bir anda gerildi.
Ayalon'un "Başka nereye gidecekler?" diye sorması üzerine sinirlenen El-Cezire spikeri Marc Lamont Hill, "Sizin ülkenize. İsrail'e gelebilirler.” dedi.
SPİKER ÇILGINA DÖNDÜ
Bunun ardından Ayalon gülünce spiker çılgında döndü, Spiker Hill, “Gülmeyin lütfen efendim" diyerek çıkıştı.
Canlı yayında yaşanan gergin anlar sosyal medyada gündem oldu.