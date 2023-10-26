İsrailli kadın Filistinliler dalga geçti. İnsanlığımızdan utandık

Hamas’ın İsrail’e yönelik ‘Aksa Tufanı Operasyonu’yla başlayan çatışmalar giderek şiddetini artıyor.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırıları sonucu şehrin alt yapısı çöktü.

Şehirde elektrik ve suya ulaşım kesildi.

Gittikçe daha fazla sayıda İsrailli fenomen ve içerik oluşturucu ise Gazze'deki Filistinlileri su ve elektriği olmadığı için alay eden trendlere katılıyor.

Bu durum sosyal medyada da büyük tartışmalara yol açıyor.

Kimileri bu kişilerin zor durumdan yararlanmak adına etkileşim için benzeri paylaşımlar yaptıklarını dile getirirken kimileri bunun altında ideolojik bir nefretin de olduğunu dile getiriyor.