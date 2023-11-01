İsrailli komutandan ‘bilerek vurduk’ itirafı: Onlarca sivil hayatını kaybetmişti

Karar’ın aktardığına göre, İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Richard Hecht, katliam yaptıkları Cebaliye Kampı'nda yüzlerce sivilin İsrail ordusu tarafından vurulduğunu doğruladı.

CNN'e konuşan İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Richard Hecht, İsrail ordusunun Cebaliye Kampı'nda çok sayıda Filistinliyi vurduğunu söyledi. Üst düzey bir Hamas komutanını etkisiz hale getirmek için kampa saldırı düzenlendiğini açıklayan Yarbay Hecht, sivillerin ölümünden Hamas üyelerini sorumlu tuttu.

"İsrail ordusu Hamas komutanını öldürmek için birçok Filistinli masum çocuk, kadın ve erkeğin olduğu yere mi bomba attı?" sorusunu "Bu, savaşın getirdiği bir trajedi" ifadeleriyle açıklayan Yarbay Hecht, "Onlara güneye gitmelerini söylemiştik, sivil ölümlerini en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'na göre Cibaliye Kampı'ndaki bir yerleşim mahallesinde 20 ev yıkıldı. Gazze'deki Endonezya hastanesinin müdürü Dr. Atef al-Kahlout, hastaneye yüzlerce ölü ve yaralı geldiğini ve birçoğunun hala enkaz altında olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, mülteci kampına düzenlenen saldırı sırasında İbrahim Biari'yi öldürdüklerini doğruladı.