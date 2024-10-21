İsrailli organ kaçakçısı Türkiye’de şirket kurdu! Kırmızı bültenle aranıyor

İnterpol’un kırmızı bülteni ile 'organ ticareti ve kasti insan ölümüne sebebiyet vermek' suçlamalarından aradığı İsrail vatandaşı Dr. Frankenstein adıyla bilinen Boris Wolfman’ın 2017 yılından beri Türkiye‘de yaşadığı ortaya çıktı.

4 Aralık 2015 tarihinde Tayland’ın başkenti Bankong’tan İstanbul Havalimanı’na inen uçakta 'uluslararası organ kaçakçılığı ve bilinçli ölüme sebebiyet vermek' suçlamalarından İnterpol kırmızı bülten kaydı ile aranan Boris Wolfman güvenlik güçleri tarafından göz altına alındı.

Wolfman gözaltına alınmasının ardından İstanbul’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak İsrail Adalet Bakanlığı Wolfman’ın iadesini istedi.

Artı Gerçek’ten Hale Gönültaş’ın haberine göre, yargı makamlarından edinilen bilgi çerçevesinde Boris Wolfman, organ ticareti suçunun Türkiye’nin yargılama yetkisine girdiğini belirterek İsrail’e iade edilmedi.

FİRARİ YUSUF ERÇİN SÖNMEZ İLE ÇALIŞIYORDU

Kosova, Azerbaycan, Sri Lanka ve Türkiye'deki uluslararası organ kaçakçılığı ve yasa dışı organ nakli ağı oluşturmaya ilişkin hakkında iddianame hazırlanan Boris Volfman Türkiye’ye Suriyeli mültecilerin organlarını satmaya geldiği ifade edildi. Ayrıca 2015'te İstanbul'a gelen Wolfman organ kaçakçılığı yapan firari Yusuf Erçin Sönmez ile birlikte çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Wolfman’ın Avusturya’da organ kaçakçılığı sebebiyle yargılandığı bir davada ceza aldığı, yakalanamadığı için hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

2016'DA SERBEST BIRAKILDI

Kırımızı bültenle aranan İsrailli organ kaçakçısı 12 Temmuz 2016 tarihinde 'yeterli delile ulaşılamadığı gerekçesiyle' serbest bırakıldı. Tahliyesinin ardından Arnavutluk’a giden Boris Wolfman, 2017 yılı Kasım ayında Türkiye’ye geri geldi.

2018 YILINDA ŞİRKET KURDU

Boris Wolfman, 9 Kasım 2018 tarihinde ise Özkan Çelik isimli şahıs üzerine Royal İnnovative isimli bir şirket kurdu.

Şirketin İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı olduğu öğrenilirken ayrıca ticaret sicil gazetesindeki bilgilerine göre şirket uluslararası bir alanda faaliyet gösteriyor.

Şirket ise sağlık turizmi, meyve sebze ithalat ihracatı, elmas üretimi, demir çelik ihracatı gibi birçok alanda faaliyette gösteriyor

"BEN TANRI'NIN VERDİĞİ GÖREVİ YAPIYORUM"

Yakalanmadan önceki yıllarında İsrail’de ‘Cennetin adıyla’ (Leshem Shamaim) adlı bir şirket kuran ve ‘hayat kurtar’ www.justsavelives.com adresinden organ nakline yardımcı olma iddiasıyla iş yapan Wolfman, yaptığı işleri ‘Ben Tanrı’nın bana verdiği görevi yapıyorum’ sözleriyle açıklıyordu.

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