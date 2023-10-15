İsrailli ünlü OnlyFans yıldızı, orduya katıldı: Onları bitirmek zorundayız

İsrailli ünlü OnlyFans yıldızı Natalia Fadeev, Hamas'ın ülkesine yönelik saldırılarına karşı koymak için İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) katıldığını açıkladı.

İsrailli ünlü OnlyFans yıldızı, orduya katıldı: Onları bitirmek zorundayız

İsrailli ünlü OnlyFans yıldızı Natalia Fadeev, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) katıldığını açıkladı.

Askeri üniformalarla çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden paylaşan Fadeev, Hamas'ın İsraillilere yönelik saldırılarının ardından orduya katıldığını dile getirdi.

Fadeev, sosyal medyada ortaya çıkan korkunç görüntülerin "geceleri kendisini uyutmadığını" da belirterek, "Hamas'ın insanlığa katabileceği hiçbir şey yok. Onları silmek, yok etmek zorundayız" açıklamasında bulundu.

Fadeev, "Korkunç şeyler oluyor, Holokost'tan kurtulanlarınkine benzer hikayeler duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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