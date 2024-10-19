İsrailli üst düzey hükümet yetkilisi doğruladı: İran tarafından...

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrailli üst düzey hükümet yetkilisi doğruladı: İran tarafından...

İsrailli üst düzey bir hükümet yetkilisi, İran'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunduğunu söyledi.

İsrailli üst düzey bir hükümet yetkilisinin, "İran'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunduğunu" söylediği bildirildi.

İsrail'den yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, İsrailli üst düzey bir hükümet yetkilisinin, "İran'ın Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunduğunu" söylediği aktarıldı.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Netanyahu'nun evinde hasar meydana geldiği ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) tüm hükümet yetkilileri çevresinde alarm durumuna geçtiği ifade edildi.

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.​​​

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