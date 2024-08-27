İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'ya saldırdı. 1 ölü 3 yaralı

Kaynak: AA
İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'ya saldırdı. 1 ölü 3 yaralı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin beldesine düzenledikleri saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Filistin devlet radyosunun haberine göre, İsrailli silahlı yerleşimciler, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahin kentine bağlı Vadi Rahhal beldesine baskın düzenleyerek vatandaşların evlerine ateş açtı.

Resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de Vadi Rahhal beldesi yakınlarında İsrail bayraklarıyla toplanan silahlı Yahudi yerleşimcilerin, beldeye girişleri engelledikleri ve sivil araçlara ateş açtıkları ifade edildi.

Filistin Kızılayı saldırıda 4 vatandaşın yaralandığı açıklarken Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaralılardan birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 652'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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